Визитная карточка Восточно-Европейской равнины
География
Визитная карточка Восточно-Европейской равнины
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Гость:
Река Волга, озёра: Ладожское и Онежское; города: Москва, Санкт-Петербург.
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