Поїзд складається з п'яти вагонів, у кожному з яких їде принаймі один пасажир. Два ??асажири вважаються сусідами, якщо вони знаходяться або в одному вагоні, або в сусідніх вагонах. Кожний пасажир у поїзді має або рівно п'ять, а...

Математика

Поїзд складається з п'яти вагонів, у кожному з яких їде принаймі один пасажир. Два ??асажири вважаються сусідами, якщо вони знаходяться або в одному вагоні, або в сусідніх вагонах. Кожний пасажир у поїзді має або рівно п'ять, або рівно десять сусідів. Скільки пасажирів є у поїзді?

Автор: Гость