Клара хочет выложить большой треугольник, используя одинаковые треугольные карт??чки.она уже положила 5 карточек .какое наименьшее количество карточек ей придется добавить?

Математика
Клара хочет выложить большой треугольник, используя одинаковые треугольные карт??чки.она уже положила 5 карточек .какое наименьшее количество карточек ей придется добавить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке во вложении изображены 5 треугольников, которые уже успела выложить Клара. Они выделены чёрным цветом и обозначены цифрами от 1 до 5. Наименьшее количество карточек (треугольников), которое ей придётся добавить, равно 4 (треугольники выделены красным цветом). Тогда у Клары получится большой треугольник из 9 маленьких одинаковых треугольников (треугольных карточек). Ответ: Кларе придется добавить 4 карточки. 
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