Запишите формулу силиката натрия, форму соответствующих гидроксидов, оксидов, пр??стых веществ
Химия
Запишите формулу силиката натрия, форму соответствующих гидроксидов, оксидов, пр??стых веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Na2SiO3. 2. Cs2O,Mn2O7,TiO2,FeO,CrO3,NiO,V2O3,SO3,PbO 3.K2O,ВaО, В2О3, СО2, SO3 4.Н2,О2,О3, Сl2,P4, Na, Cu, I2,F2
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