Составь несколько предложений со словами весенний ветер,стихи о весне,шумят по-весеннему,расцветает весной
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Составь несколько предложений со словами весенний ветер,стихи о весне,шумят по-весеннему,расцветает весной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплый весенний ветер дует на улице.В школе на уроке литературы дети рассказывали стихи о весне .Весной расцветают красивые цветы .
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