Продолжи каждое предложение в разговорном и в деловом стиле ,употребляя соответс??вующие предлоги: 5)на следующей неделе.. (распоряжение)директора школы..

Гость: Гость:

Разговорный. На следующей неделе все приносите сменку, иначе в класс не пустим. Деловой стиль. На следующей неделе запрещается приходить в школу без сменной обуви.Ученики, не выполняющие распоряжение директора, не будут допущены к занятиям.