Продолжи каждое предложение в разговорном и в деловом стиле ,употребляя соответс??вующие предлоги: 5)на следующей неделе.. (распоряжение)директора школы..
Русский язык
Продолжи каждое предложение в разговорном и в деловом стиле ,употребляя соответс??вующие предлоги: 5)на следующей неделе.. (распоряжение)директора школы..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разговорный. На следующей неделе все приносите сменку, иначе в класс не пустим. Деловой стиль. На следующей неделе запрещается приходить в школу без сменной обуви.Ученики, не выполняющие распоряжение директора, не будут допущены к занятиям.
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