Решить и написать решение:
Математика
Решить и написать решение:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/14 + 16/21) * 3 3/5 + 1 1/6 / (13/22-25/33) = -2 34/35 1) 5/14 + 16/21 = 15/42 + 32/42 = 47/42 2) 47/42 * 3 3/5 = 47/42 * 18/5 = 47/7 * 3/5 = 141/35 3) 13/22 - 25/33 = 39/66 - 50/66 = -11/66 = -1/6 4) 1 1/6 : (-1/6) = 7/6 * (-6/1) = -7 5) 141/35 + (-7) = 141/35 - 245/35 = -104/35 = -2 34/35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Красный круг - цифра 2 Синий треугольник -цифра 5 Зелёный квадрат - цифра 7 Решение картинок: 1) Число 257 2) Число 275 3) Число 572 ...
Русский язык