В чём проявился талант Ал дра Н. как полководца

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Судя по всему, речь идет об Александре Невском. В чем же проявились его полководческие таланты? 1) За победу над войском шведов 19 летний Александр получил прозвище Невский. Это означает, что во время битвы он проявил немалую смекалку военачальника, разгромив хорошо обученное и вооруженное войско. 2) Далее, спустя два года, в 1242 году произошло Ледовое побоище. Это событие поставило Александра Ярославича в ряд с другими великими русскими полководцами. Он очень умно спланировал план битвы, загнал рыцарей в тяжелых доспехах на тонкий лед и почти без потерь уничтожил армию противника. Для тех времен это была знаменательная победа.