Напишите уравнение всех касательных к графику функции y=-x2 проходящих черз точку M(1:0)

Алгебра
Напишите уравнение всех касательных к графику функции y=-x2 проходящих черз точку M(1:0)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касательная к графику g(x) в точке M(1:0) задается уравнением y-y0=g'(x0)(x-x0) y-(-1)=g'(2)(x-2) y+1=g'(2)(x-2) когда эта прямая проходит через начало координат, то x=y=0 0+1=g'(2)(0-2) отсюда g'(2)=-1/2
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