430 жаттыгу 2 сынып казакша мектеп

Қазақ тiлi
430 жаттыгу 2 сынып казакша мектеп
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Устарамен алынбас, уйысып турған қалын (сын есім) шаш. (Егін) Қар астында қыстағаны, Жасыл(сын есім) бөрік тыстағаны. (Куздін егіні)
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