Просклоняйте число 469
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Просклоняйте число 469
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. что? четыреста шестьдесят девять Р. чего? четырёхсот шестидесяти девяти Д. чему? четырёмстам шестидесяти девяти В. что? четыреста шестьдесят девять Т. чем? четырьмястами шестьюдесятью девятью П. о чём? о четырёхстах шестидесяти девяти
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