Просклоняйте число 469

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Просклоняйте число 469
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. что? четыреста шестьдесят девять  Р. чего? четырёхсот шестидесяти девяти  Д. чему? четырёмстам шестидесяти девяти  В. что? четыреста шестьдесят девять  Т. чем? четырьмястами шестьюдесятью девятью  П. о чём? о четырёхстах шестидесяти девяти 

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