Просклоняйте число 469

Гость: Гость:

И. что? четыреста шестьдесят девять Р. чего? четырёхсот шестидесяти девяти Д. чему? четырёмстам шестидесяти девяти В. что? четыреста шестьдесят девять Т. чем? четырьмястами шестьюдесятью девятью П. о чём? о четырёхстах шестидесяти девяти