Планета которая находится дальше от солнца, чем юпитер
Физика
Планета которая находится дальше от солнца, чем юпитер
Ответ(ы) на вопрос:
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ПланетаСреднее расстояние до Сонца а. е. Меркурий0,39 Венера0,72 Земля1,00 Марс1,52 Юпитер5,20 Сатурн9,54 Уран19,19 Нептун30,06 Плутон39,53
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Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо