Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо

Русский язык
Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна что весна сушь что. дела сушь что сделала. затеяла. глагол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Дочь сына это как я не поняла дайте ответ
Ответить
Математика
Начерти на листе бумаги в клетку такие фигуры, вырежи их и сложите из них всех трёх частей треугольник.
Ответить
Английский язык
Помогите сделать задание. Нужно выбрать два любых животных кроме слона, и состави??ь по четыре предложения на английском. Кто это, какого цвета, гд...
Ответить
Русский язык
Что будет если исчезнуть междометия?
Ответить
Математика
-1-5/9а при а =-1,3/5,-0,45
Ответить