Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо
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Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна что весна сушь что. дела сушь что сделала. затеяла. глагол
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