Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо

Русский язык

Упражнение номер 2 Подчеркните имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо

Автор: Гость