Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
-1-5/9а при а =-1,3/5,-0,45
Математика
-1-5/9а при а =-1,3/5,-0,45
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрите фоточку... Успехов!) P.S. -30/27=-10/9
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Сравнить звуковой и буквенный состав слов: поэт и поёт
Ответить
Физика
Какими частицами создаеься ток в газах?
Ответить
Физика
Какими частицами создаеься ток в газах?
Ответить
Математика
(54×13/14)×7/13 (12/13×14/17)×(17/14×13/24
Ответить
Математика
В клетки таблицы 3 на 3 выпианы 9 различных натуральных чисел, сумма кторорых равна 50 . Катя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2 на 2. Каков...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск