Что будет если исчезнуть междометия?

Русский язык
Что будет если исчезнуть междометия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все будет оч плохо Рили оч плохо прям пздц
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