Помогите!!!!!нужно составить 20 вопросов по произведению "Кондуит и Швамбрания"СРОЧ??О!!!!

Литература
Помогите!!!!!нужно составить 20 вопросов по произведению "Кондуит и Швамбрания"СРОЧ??О!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое слово имеет 3 буквы "е"на конце? Что такое  Кондуит"? Что за страна - "Швамбрания"?
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