Рассмотрите рисунки. Напишите по ним рассказ на тему "Как я помогал(а) маме".
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Рассмотрите рисунки. Напишите по ним рассказ на тему "Как я помогал(а) маме".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мама была в соседней комнате я решил по лакомиться вареньем. Когда я открыл шкаф там было столько варенья сколько в своей жизни не видел. Я решил взять одно и чтото пошло не так . Веренье было очень большое и я не смог его удержать и оно у пало на пол . Рядом со мной сидел кот когда банка падала он под прыгнул и за мякол , это было смешно! Но потом прибежала мама и сказала что здесь происходит, я ответил я пытался достать варенье но я не смог его удержать и оно у пало . Мама меня поругала и сказала если чтото надо тебе спроси или попроси помощи у зрослого.
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