Народ умоляю помогите. Упр 3 ст 178. Даю 30 баллов!!!! Заранее спасибо
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Народ умоляю помогите. Упр 3 ст 178. Даю 30 баллов!!!! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
La television n'il y a pas de
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