Написать письмо учителю

Гость: Гость:

Добрый день, Дорогая (имя учителя) я хочу поблагодарить Вас за мои успехии достижения! Вы учите меня (сколько лет)! Мы очень благодарны Вам! Мои родители Уважаут вас! я всегда вам доверял(а).Огромное спасибо вам за то что вы учили меня! До свидания!