Написать письмо учителю
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Написать письмо учителю
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Гость:
Добрый день, Дорогая (имя учителя) я хочу поблагодарить Вас за мои успехии достижения! Вы учите меня (сколько лет)! Мы очень благодарны Вам! Мои родители Уважаут вас! я всегда вам доверял(а).Огромное спасибо вам за то что вы учили меня! До свидания!
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