Написать по русскому языку обращение к другу, инфицированному вич инфекцией

Гость: Гость:

Здравствуй,Андрей. Сегодня в школе нам сказали,что ты серьёзно болен и в среду всем классом придём тебя навестить. Расскажи,как ты себя чувствуешь? Чем занимаешься? У тебя теперь много свободного времени. Если хочешь,могу тебе дать интересную книгу,в твоём любимом жанре или же советую посмотреть фильм "Хорошие дети не плачут". Надеюсь,что ты не сильно скучаешь. У нас в школе много всего нового,жаль,что тебя нет. В класс пришла новенькая,её зовут Роза. Она приехала из Франции вместе с отцом. Вообщем желаю тебе всего самого наилучшего,надеюсь,что ты скоро ответишь. Скучаем всем классом,пока!