Написать по русскому языку обращение к другу, инфицированному вич инфекцией
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Написать по русскому языку обращение к другу, инфицированному вич инфекцией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй,Андрей. Сегодня в школе нам сказали,что ты серьёзно болен и в среду всем классом придём тебя навестить. Расскажи,как ты себя чувствуешь? Чем занимаешься? У тебя теперь много свободного времени. Если хочешь,могу тебе дать интересную книгу,в твоём любимом жанре или же советую посмотреть фильм "Хорошие дети не плачут". Надеюсь,что ты не сильно скучаешь. У нас в школе много всего нового,жаль,что тебя нет. В класс пришла новенькая,её зовут Роза. Она приехала из Франции вместе с отцом. Вообщем желаю тебе всего самого наилучшего,надеюсь,что ты скоро ответишь. Скучаем всем классом,пока!
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