Переведите пожалуйста и сделайте задания (задания не обяз.)

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Переведите пожалуйста и сделайте задания (задания не обяз.)
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Гость:
А что, собственно, переводить надо?)
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