Переведите пожалуйста и сделайте задания (задания не обяз.)
Английский язык
Переведите пожалуйста и сделайте задания (задания не обяз.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что, собственно, переводить надо?)
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