Математический диктант. Нумерация натуральных чисел. Многозначных числа.

Математика
Математический диктант. Нумерация натуральных чисел. Многозначных числа.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2,3,4,5,6,7,8,9-однозначные от 10 до бесконечности-многозначные)
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