Что является примером политической власти? А) управление троллейбусным парком Б) руководство больницей В) власть главы семьи Г) деятельность губернатора области

Обществознание
Что является примером политической власти? А) управление троллейбусным парком Б) руководство больницей В) власть главы семьи Г) деятельность губернатора области
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) Деятельность губернатора области.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите числа 1 , 2 , 3 ,4 , 6 , 8 , 9 в строку так , чтобы из любых двух со сеседних чисел о??но делилось бы на другое .
Ответить
Музыка
Помогите Нужно сделать Сочинение на тему Музыка вокруг нас Помогите срочно надо
Ответить
Математика
Номер 204!!срочно пожалуйстааа
Ответить
Физика
А5 пожалуйста ответ плз
Ответить
Русский язык
Пж зделайте упр 118 1.2
Ответить