Что является примером политической власти? А) управление троллейбусным парком Б) руководство больницей В) власть главы семьи Г) деятельность губернатора области
Обществознание
Что является примером политической власти? А) управление троллейбусным парком Б) руководство больницей В) власть главы семьи Г) деятельность губернатора области
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) Деятельность губернатора области.
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