Помогите Нужно сделать Сочинение на тему Музыка вокруг нас Помогите срочно надо

Гость: Гость:

Музыка - самое таинственное из всех искусств. Она способна выражать тончайшие движения души, неподвластные слову. Не каждому дано понимать музыку, в сложных созвучиях искать отражение собственных переживаний. Однако, слушая музыку, каждый человек чувствует, что она говорит с ним и говорит о нем, и говорит что-то очень важное.