Помогите Нужно сделать Сочинение на тему Музыка вокруг нас Помогите срочно надо

Музыка
Помогите Нужно сделать Сочинение на тему Музыка вокруг нас Помогите срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка - самое таинственное из всех искусств. Она способна выражать тончайшие движения души, неподвластные слову. Не каждому дано понимать музыку, в сложных созвучиях искать отражение собственных переживаний. Однако, слушая музыку, каждый человек чувствует, что она говорит с ним и говорит о нем, и говорит что-то очень важное.
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