Напишите план и сочинение на тему ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ.1 лист тетрадный.сПАСИБО

Гость: Гость:

Стояла лютая и холодная зима. Был сильный мороз,вьюга,дороги были очень скользкие,навалились огромные сугробы. Я возвращалась с художественной школы. Мое осеннее пальто было слишком тонкое для такой погоды,и я дрожала от холода. Я забыла про варежки,и прятала голые руки с окоченевшими пальцами в карманы. Я уже не надеялась спастись от ангины. Дом был еще далеко,я шла,тяжелыми сапогами разгребая снег. Через такой холодный ветер, было мало что видно,и я угодила в сугроб. Снег попал в сапоги,я задрожала. Выбираясь из сугроба,я резко повернула ногу.. Как вдруг услышала жалобный писк. Я очень удивилась. Я поставила ногу обратно. Кто-то все-ещё скулил. Несмотря на холод я начала голыми руками разгребать кучу снега. Как вдруг,почувствовала в руках что-то мягкое...и холодное. Я поднесла находку к глазам. Словами не передать как я удивилась увидев в своих руках,маленького серенького котенка! Он скулил и дрожал от холода. Котенок так замерз,что на ощупь казался ледяным! Я решила помочь бедному созданию. Осторожно укутав его в свое пальто,я быстро,не смотря ни на что,побежала домой. Попав домой я отдышалась,сняла с себя одежду и осторожна вынула котенка. Котенок грустно,как будто прося о помощи смотрел на меня. Я побежала в ванную. Налила таз горячей воды,попробовала ее локтем и опустила котенка. Тот плюхнулся туда как глыба льда в горячую воду. В шкафу я нашла немного маминого шампуня и стала медленно,едва не лаская,растирать котенка шампунем. Когда его шерстка оказалась чистая,он замурлыкал от удовольствия. Потом я высушила его феном. Через минуту я уже держала в руках великолепного серого вислоухого котенка. Я была очень рада что взяла его,ведь еще немного и котенок бы не выжил. Он мне так понравился,что я решила оставить его у себя. Я назвала его Пьер. С тех пор,я живу в компании Пьера,своего нового друга. Он всегда встречает меня со школы и художественной школы,мы играем с ним,гуляем и делаем уроки. Я его очень люблю.