Напишите план и сочинение на тему ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ.1 лист тетрадный.сПАСИБО

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Напишите план и сочинение на тему ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ.1 лист тетрадный.сПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояла лютая и холодная зима.  Был сильный мороз,вьюга,дороги были очень скользкие,навалились огромные сугробы.  Я возвращалась с художественной школы. Мое осеннее пальто было слишком тонкое для такой погоды,и я дрожала от холода.  Я забыла про варежки,и прятала голые руки с окоченевшими пальцами в карманы. Я уже не надеялась спастись от ангины.  Дом был еще далеко,я шла,тяжелыми сапогами разгребая снег.  Через такой холодный ветер, было мало что видно,и я угодила в сугроб. Снег попал в сапоги,я задрожала. Выбираясь из сугроба,я резко повернула ногу.. Как вдруг услышала жалобный писк. Я очень удивилась.  Я поставила ногу обратно. Кто-то все-ещё скулил. Несмотря на холод я начала голыми руками разгребать кучу снега. Как вдруг,почувствовала в руках что-то мягкое...и холодное.  Я поднесла находку к глазам.  Словами не передать как я удивилась увидев в своих руках,маленького серенького котенка! Он скулил  и дрожал от холода.  Котенок так замерз,что на ощупь казался ледяным! Я решила помочь бедному созданию. Осторожно укутав его в свое пальто,я быстро,не смотря ни на что,побежала домой.  Попав домой я отдышалась,сняла с себя одежду и осторожна вынула котенка. Котенок грустно,как будто прося о помощи смотрел на меня. Я побежала в ванную. Налила таз горячей воды,попробовала ее локтем и опустила котенка. Тот плюхнулся туда как глыба льда в горячую воду. В шкафу я нашла немного маминого шампуня и стала медленно,едва не лаская,растирать котенка шампунем.  Когда его шерстка оказалась чистая,он замурлыкал от удовольствия. Потом я высушила его феном.  Через минуту я уже держала в руках великолепного серого вислоухого котенка. Я была очень рада что взяла его,ведь еще немного и котенок бы не выжил.  Он мне так понравился,что я решила оставить его у себя. Я назвала его Пьер. С тех пор,я живу в компании Пьера,своего нового друга. Он всегда встречает меня со школы и художественной школы,мы играем с ним,гуляем и  делаем уроки. Я его очень люблю.
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