СРОООЧНО! 40 БАЛЛОВ-1 ПРИМЕР
Математика
СРОООЧНО! 40 БАЛЛОВ-1 ПРИМЕР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень 4 степени из 5^4 * x^4 = 5x Корень 5 степени из 2^5 * x^5 = 2x √ 36x^2 = √6^2 * x^2 = 6x --------------------------------------------------------- Данное выражение = 5x - 2х - 6х = - 3х При х = - 0,25 выражение - 3х = - 3 * (- 0,25) = 0,75
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