Написать шесть предложений распространенных (дополнение определения обстоятель??тва)
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Написать шесть предложений распространенных (дополнение определения обстоятель??тва)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой, я уже сегодня отвечала на этот вопрос. Определение(подчеркивается волнистой линией): Я купила желтую (определение) юбку(дополнение). Мы собирали грибы(дополнение) в еловом(определение) лесу(обстоятельство). Обстоятельство(подчеркивается черточкой / точкой): Вчера(обстоятельство времени) я ходила в библиотеку(обстоятельство места). Кошка свернулась клубочком (обстоятельство). Дополнение(подчеркивается черточками): Я пью чай(дополнение). Друг разговаривает о политике (дополнение). Отметь, как лучший ответ, пожалуйста!))) И да, я владею авторским правом. Скопировала со своего ответа. (Это модераторам, можете проверить)
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