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Решите уравнение -4(2х-1)=1-6х
Математика
Решите уравнение -4(2х-1)=1-6х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4(2х-1)=1-6х -8х+4=1-6х -8х+6х=1-4 -2х=-3 -х=-3/2 х=1,5
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