Памогить распространить текст наступила ночь. Дом уснул. раздались звуки. Скрипнула дверь . Закричали птицы. Все стихло

Гость: Гость:

В деревне наступила очередная звездная ночь. Дом, где жила большая семья, уснул. Раздались звуки пения проснувшихся цикад. От ветра еле скрипнула старая дверь. Закричали ночные птицы. Ближе к полуночи все стихло. Надеюсь, помогла)))