Памогить распространить текст наступила ночь. Дом уснул. раздались звуки. Скрипнула дверь . Закричали птицы. Все стихло

Русский язык
Памогить распространить текст наступила ночь. Дом уснул. раздались звуки. Скрипнула дверь . Закричали птицы. Все стихло
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В деревне наступила очередная звездная ночь. Дом, где жила большая семья, уснул. Раздались звуки пения проснувшихся цикад. От ветра еле скрипнула старая дверь. Закричали ночные птицы. Ближе к полуночи все стихло. Надеюсь, помогла)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
А як буде по аглійски Вишневе?
Ответить
История
В каком году построена пирамида Хеопса
Ответить
Технология
Краткое описание модели ночная сорочка
Ответить
География
Преставьте , что вы с друзьями оказались на северном полюсе. Часы показывают 22ч. Над головой у вас Поля рная звезда.Где будет эта звезда через 6ч?
Ответить
Математика
Выполните действия :1) 4/5 - 3/10 2) 1/12+1/10 3) 9/20 - 1/30
Ответить