Памогить распространить текст наступила ночь. Дом уснул. раздались звуки. Скрипнула дверь . Закричали птицы. Все стихло
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Памогить распространить текст наступила ночь. Дом уснул. раздались звуки. Скрипнула дверь . Закричали птицы. Все стихло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В деревне наступила очередная звездная ночь. Дом, где жила большая семья, уснул. Раздались звуки пения проснувшихся цикад. От ветра еле скрипнула старая дверь. Закричали ночные птицы. Ближе к полуночи все стихло. Надеюсь, помогла)))
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