Причастием является слово: 1) выходной 2)входной 3)заходящий 4) вездеходный 5) перехо??ной

Русский язык
Причастием является слово: 1) выходной 2)входной 3)заходящий 4) вездеходный 5) перехо??ной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3).потому что причастие отвечают на вопросы прилагательных
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