Подилить слова для переносу разными способами.Польовий.мальований.памятати.буря??.дядько.насіння.швидко.чайка.груддя.ходжу.кукурудза.гострий.працьовитий. кольоровий,
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Подилить слова для переносу разными способами.Польовий.мальований.памятати.буря??.дядько.насіння.швидко.чайка.груддя.ходжу.кукурудза.гострий.працьовитий. кольоровий,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-льовий, польо-вий. Ма-льований, мальо-ваний, мальова-ний. Па-мятати, памя-тати, памята-ти. Бу-рян. Дя-дько, дядь-ко. На-сіння, насі-ння. Швид-ко. Чай-ка. Гру-ддя. Хо-джу. Ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дза. Гост-рий. Пра-цьовитий,працьо-витий,працьови-тий. Ко-льоровий, кольо-ровий, кольоро-вий.
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