Напишите сочинение на тему осень.

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Осень — это не только сырость и холода. Многое мне нравится в осени.Например, осенью перелетные птицы отправляются в теплые края. Выстроившись в ровные косяки, они пролетают над нашими головами, а мы провожая их взглядом, задумываемся, в какие же дальние страны они направляются. Досаждающие летом насекомые и комары, попрятались. Все вокруг изменилось, и по-своему красиво. Опавшие с деревьев листья, создают желто-красный ковёр по ногами. Осенняя природа, окружающая нас, поражает буйством красок и разнообразием.После первых холодов и дождей, обычно в начале сентября, наступает бабье лето. Все его с нетерпением ждут, не желая прощаться с летним теплом.Раньше я не любил это время года. Осень напоминала мне о дождливой и холодной погоде. Но с каждым годам я начал замечать, что осенняя природа намного разнообразнее и по-своему красива, чем мне казалось раньше. Источник: Интеренет