Помогите сочинить рассказ про вадзянога поджялуста

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Водяной - в мифолог,ии славян и других народов дух воды, хозяин озер, рек и болот. Водяной может принимать облик крупной рыбы, утоплиника, бревна, ребёнка или лошади.Еще с давних времен наши предки слагали о водяном много легенд, и свято верили в его существование. Если крестьяне вели скот на водопой, старались не оставлять его без присмотра. Оставленную скотину возле водоема водяной мог увести к себе. Один дед рассказывал историю, которая произошла в их селе незадолго до войны. Жили они тогда с семьей в Смоленской области, небольшое село, поблизости находилось глубокое озеро. Вода в нем была очень студеная, словно в роднике, зато водилось много рыбы, которую односельчане постоянно ловили. Но это озеро побаивались все местные, ходили слухи, что в нем давно поселился дух.Ходили рассказы, что раньше здесь жила ведьма, причинявшая всем неприятности. Сельские мужики хотели ее утопить в ледяной воде, но в одну из ночей она якобы пропала без вести. А через некоторое время кто-то нашел на берегу ее платок, в который были воткнуты вилы. Ведьму так и не нашли, никто ее больше не видел. С тех пор озеро приобрело дурную славу. Некоторые из тех, кто уходил рыбачить на ночь, больше не возвращался домой, будто сквозь землю проваливался. И вот, как рассказывал дед, пошли они с пастухами поить коров на это озеро. Решили пастухи буренок в воду завести, чтобы им было хоть немного прохладнее. Стоят коровы в воде, от жары спасаются. Рядом с этим озером находился пролесок, ну, мужики и сказали, мол, чего нам здесь сидеть, пойдем, лучше змей попугаем в норах. Один из наших пастухов говорит: - “Куда ж мы пойдем, буренки-то наши одни здесь останутся! Как бы, чай, не произошло чего с ними”. – “Да ладно, куда они денутся, взрослые уже, мы скоро вернемся”. Этот мужик покачал головой, подумал и решил с нами идти. Вернулись из пролеска часа через два, глянули и обомлели: две коровы исчезли, остальные мирно стояли в воде. А тот мужичок, который вначале не хотел идти, за стадо боялся, шепчет: “ – Видит Бог, не надо было уходить, утащил их на дно водовик, видать, сильно осердился”. Делать нечего, в округе коров так и не нашли, вернулись в село уже затемно с оставшимся стадом. Погоревали, да что тут сделаешь. Легли далеко за полночь.В эту ночь снится деду сон: стоит он ночью на берегу этого озера, тишина вокруг, только лунный свет в воде отражается. Вдруг, вода в озере взбаламутилась, выходит какой-то безобразный старец, весь заросший водорослями и еще чем-то непонятным. Он и говорит: - “отпущу я ваших кормилиц, но только если вы мне отдадите взамен девицу красную”. Сказал, и медленно ушел в глубину. О своем сне дед тогда никому не рассказал, через некоторое время уехал он с семьей из этого села. А через год он узнал, что перевернулась на этом озере лодка, одна молодая дева утонула, ее так и не нашли. На следующий день в том пролеске, где змей искали, нашли двух пасшихся коров, непонятно откуда там взявшихся. Все произошло так, как и сказал деду во сне водяной.