Концерт,состоящий на прошлой неделе, стал значительным событием в культурной жиз??и города

Русский язык
Концерт,состоящий на прошлой неделе, стал значительным событием в культурной жиз??и города
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Концерт, состояВШИЙСЯ на прошлой неделе, стал значительным событием в культурной жизни города
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