Как возникло судебное дело о Кистенёвке и как свершился "Неправый суд"? (А. С. Пушки?? "Дубровский")
Литература
Как возникло судебное дело о Кистенёвке и как свершился "Неправый суд"? (А. С. Пушки?? "Дубровский")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем дали подписать бумагу о согласии и не согласии. Когда бумага дошла до Андрея Дубровского, он понял, что суд подкуплен. В порыве ярости он сильно толкнул секретаря, взял чернильницу и опрокинул её на заседателя. Андрей сбежал, тем самым избежал подписки бумаги.
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