Как возникло судебное дело о Кистенёвке и как свершился "Неправый суд"? (А. С. Пушки?? "Дубровский")

Гость: Гость:

Всем дали подписать бумагу о согласии и не согласии. Когда бумага дошла до Андрея Дубровского, он понял, что суд подкуплен. В порыве ярости он сильно толкнул секретаря, взял чернильницу и опрокинул её на заседателя. Андрей сбежал, тем самым избежал подписки бумаги.