Как отличить отрицательную частицу НЕ , от приставки НЕ ??? Обьясните понятно плиз

Гость: Гость:

1. Не может выступать в роли частицы и писаться раздельно со знаменательными словами, а может быть приставкой и являться частью слова. 2. Не является приставкой и пишется слитно: а) со всеми словами, которые не употребляются без не: невзгоды, неизбежный, неотъемлемый, ненавидящий, негодуя, нельзя (не входит в состав корня или является приставкой) ; б) с существительными, прилагательными и наречиями на -о, когда с не образуется новое слово (его можно заменить близким по смыслу словом или выражением) : неправда (ложь) , небольшой (маленький) , недалеко (близко) , непрочный (легко разрушающийся) ; в) с полными причастиями без зависимых слов: На столе лежала непрочитанная книга; г) с прилагательными, причастиями и наречиями на -о, если к ним относятся слова: совсем, совершенно, очень, весьма, крайне, чрезвычайно и др. , усиливающие степень качества: чрезвычайно неинтересная (скучная) книга, совсем нерешённые задачи, поступить крайне неосторожно (опрометчиво) ; д) с неопределёнными местоимениями, а также с отрицательными без предлога: несколько статей, нечто новое, нечем помочь, некого спросить; е) с отрицательными наречиями: негде, некуда, некогда, неоткуда, незачем; наречиями немедля, нехотя; ж) с отглагольными прилагательными на -мый: неизлечимая в данное время болезнь; болезнь неизлечима. 3. Не является частицей и пишется раздельно: а) с глаголами в неопределённой форме и в форме любого наклонения, с краткими причастиями и деепричастиями: не читать, не хватает, не спал, не курил бы, не спеши, не прочитан, не видя; а также с числительными, предлогами (кроме несмотря на, невзирая на) , союзами, частицами и наречиями (кроме наречий на -о) : не один, не в клубе, не то.. . не то, не только, не всегда, не завтра, не по-твоему, не по-русски; б) с существительными, прилагательными, наречиями на -о при имеющемся (или подразумеваемом) противопоставлении: Он говорил не правду, а ложь; Это была не большая, а маленькая станция; От общежития до института не далеко, а близко. Сегодня не холодно, а тепло. См. также: Рассказ не скучный (не является скучным, но и не вызывает большого интереса) . Он не богат (не обладает богатством, но и не является бедным, имеет средний достаток) ; в) с полными причастиями при наличии противопоставления или зависимых слов: На столе лежала не прочитанная, а лишь просмотренная книга; На столе лежала не прочитанная мною книга; г) с прилагательными, наречиями на -о, если отрицание усиливается отрицательными местоимениями или отри­цательными наречиями, а также если не входит в состав частиц далеко не, вовсе не, отнюдь не: никому не известные причины, ничуть не интересная книга, никогда не замерзающее озеро, далеко не лёгкое решение, отнюдь не весело; д) с местоимениями, в том числе отрицательными, если при них есть предлоги: не ты, не он, не каждый, не тот; не у кого узнать, не о чем беспокоиться; е) с краткими прилагательными, которые не употребляются в полной форме или у которых она имеет иное зна­чение: не рад, не должен, не готов, не горазд и т. п. , со словами категории состояния, которые употребляются только в качестве сказуемого в безличных предложениях: не надо, не нужно, не жаль, не пора, не слышно, не видно и т. п; ж) с отглагольными прилагательными на -мый при наличии в качестве зависимых слов отрицательных место­имений или наречий: ничем не излечимая болезнь.