Что такое постоянные эпитеты?
Литература
Что такое постоянные эпитеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянный эпитет – красочное определение, неразрывно сочетающееся с определяемым словом и образующее при этом устойчивое образно-поэтическое выражение (синее море, белокаменные палаты, красна девица, ясный сокол, сахарные уста).
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