Что такое постоянные эпитеты?

Литература
Что такое постоянные эпитеты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянный эпитет – красочное определение, неразрывно сочетающееся с определяемым словом  и образующее при этом устойчивое образно-поэтическое выражение (синее море, белокаменные палаты, красна девица, ясный сокол, сахарные уста).
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