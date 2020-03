Что для вас друг на англиском ??

Гость: Гость:

I want to tell about my best friend. His name is Anton. He is sixteen years old. We have been friends for more than ten years. We always help each other. And sometimes we have disagreement. But we soon forgive each other. Anton is cheerful, inquisitive and kind. He is very responsive. He will help me in hour of need. I always can rely on him. Перевод(если что) Я хочу рассказать о моём лучшем друге. Его зовут Антон. Ему шестнадцать лет. Мы дружим больше, чем десять лет. Мы всегда помогаем друг другу. Иногда у нас есть разногласия. Но вскоре мы прощаем друг друга. Антон весёлый, любознательный и добрый. Он очень отзывчивый. В трудную минуту придёт на помощь. Я всегда могу на него положиться. (Поменяй возраст и имя под своего друга))