Возможность для выхода в какое море могла дать победа России в войне со Швецией
История
Возможность для выхода в какое море могла дать победа России в войне со Швецией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
........каспийское море......
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