Какие произведения писал прокофьев

Музыка
Какие произведения писал прокофьев
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Ромео и Джульетта,Золушка,Сказ о каменном цветке -БАЛЕТ,Пиковая дама-Музыка к кинофильмам
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