А потом генка и самому понравилось читать по- новому . по цели высказывания . ( побу??.,воскл......) пожалуйста помогите

Русский язык

А потом генка и самому понравилось читать по- новому . по цели высказывания . ( побу??.,воскл......) пожалуйста помогите

Автор: Гость