А потом генка и самому понравилось читать по- новому . по цели высказывания . ( побу??.,воскл......) пожалуйста помогите
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А потом генка и самому понравилось читать по- новому . по цели высказывания . ( побу??.,воскл......) пожалуйста помогите
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Гость:
Вроде должно быть-Повествовательное
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