Сделать синквейн на тему война.
Литература
Сделать синквейн на тему война.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война. Беспощадная, напрасная. Стреляют, убивают, допрашивают. Война — это зло, позорящее человеческий род. Смерть. Второй пример: Война. Отечественная, жестокая. Побеждают, проигрывают, сдаются. Конец войны видели только мертвые. Ужас. Третий пример: Война. Глобальная, мировая. Умирают, взрывают, расстреливают. На войне все средства хороши. Победа.
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