Сделать синквейн на тему война.

Гость: Гость:

Война. Беспощадная, напрасная. Стреляют, убивают, допрашивают. Война — это зло, позорящее человеческий род. Смерть. Второй пример: Война. Отечественная, жестокая. Побеждают, проигрывают, сдаются. Конец войны видели только мертвые. Ужас. Третий пример: Война. Глобальная, мировая. Умирают, взрывают, расстреливают. На войне все средства хороши. Победа.