Как получилось , что распространение во Франции протестантских идей привело к религиозным войнам? Было ли это неизбежным?
История
Как получилось , что распространение во Франции протестантских идей привело к религиозным войнам? Было ли это неизбежным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,это было неибежным. Люди начали осознавать,что церковь уже не такая как раньше,Мартин Лютер и Жан Кальвин только открыли всем глаза.Религиозные войны затронули всю Европу:Германию,Голландию,Францию и Англию....Церковь стала слишком дорогой.Епископы брали деньги с людей ни за что, индульгенции продавались на каждом углу,а ведь это были грамоты на отпущение грехов!!
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