Найди простое распространенное предложение. 1. сосновый бор пахнет смолой. 2. стройные ели 3. и под утро снегом. 4.кошка играла с котятами, их согревало солнышко.

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Найди простое распространенное предложение. 1. сосновый бор пахнет смолой. 2. стройные ели 3. и под утро снегом. 4.кошка играла с котятами, их согревало солнышко.

Автор: Гость