Найди простое распространенное предложение. 1. сосновый бор пахнет смолой. 2. стройные ели 3. и под утро снегом. 4.кошка играла с котятами, их согревало солнышко.
Русский язык
Найди простое распространенное предложение. 1. сосновый бор пахнет смолой. 2. стройные ели 3. и под утро снегом. 4.кошка играла с котятами, их согревало солнышко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Бор-подлежащее Пахнет-сказуемое Сосновый-определение Смолой-Дополнение(вроде)
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