Что стало с дубровским после несостоявшегося освобождения Маши троекуровой? Помогите пожалуйста
Литература
Что стало с дубровским после несостоявшегося освобождения Маши троекуровой? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Маша отказалась оставить Верейского и уйти с Дубровским, потому что после обряда венчания она считала себя связанной навсегда с ненавистным мужем, она была религиозной. Она считала своим долгом следовать за ним, сдержать свое слово
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