Выпишите три географических объекта , названых в честь российских землепроходцев

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Самый северный мыс Азиатского материка называется мысом Челюскина, самая восточная оконечность Азии - мысом Дежнева, пролив между Новой Землей и полуостровом Таймыр носит имя Бориса Вилькицкого, острова в Карском море названы именами полярных исследователей Шокальского, Сибирякова, Неупокоева, Исаченко, Воронина… Среди морей, названных именами известных географов Баренца и Беринга, появилось на географических картах море Лаптевых, которого не существовало на старых, дореволюционных картах. Оно было названо в честь замечательных исследователей Арктики Харитона Прокофьевича и Дмитрия Яковлевича Лаптевых, принимавших участие в Великой Северной экспедиции XVIII века. Именем Дмитрия Лаптева назван и пролив, соединяющий море Лаптевых с Восточно-Сибирским морем, а берегом Харитона Лаптева назвали северо-западное побережье Таймырского полуострова - от Пясинского залива до залива Таймырского. Города и поселки, названные в честь отечественных путешественников: пос. Беринговский (Чукотка) - В. И. Беринг (мореплаватель, капитан-командор Русского флота) , г. Кропоткин (Краснодарский край) - П. А. Кропоткин (князь, русский географ и геолог) , г. Лазарев (Хабаровский край) - М. П. Лазарев (русский путешественник) , г. Макаров (Сахалинская обл. ) - С. О. Макаров (русский флотоводец, океанограф) , пос. Пояркова (Амурская обл. ) - В. Д. Поярков (русский землепроходец) , пос. Пржевальское (Смоленская обл. ) - Н. М. Пржевальский (русский путешественник) , г. Хабаровск, станция Ерофей Павлович (Амурская обл. ) - Ерофей Павлович Хабаров (русский землепроходец) , г. Шелехов (Шелихов) (Иркутская обл. ) - Г. И. Шелихов - русский путешественник; именем С. П. Kрашенинниковa названы остров и бухта у юго-восточной оконечности Камчатки, мыс на острове Карагинском и гора около озера Кроноцкого на восточном побережье полуострова Камчатка. Географические объекты, названные в честь А. И. Чирикова мыс в Анадырском заливе, Россия; мыс в Тауйской губе, Россия; Выбирай сам,какие больше понравятся)