Написать сочинение на тему : Деньги для людей умных составляют средство,для глупц??в-цель

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"Деньги составляют средство для умных людей, цель для глупцов"(П. Декурсель) Во все времена после появления денег человек пытался найти множество путей, чтобы иметь их столько, сколько было бы ему нужно. Люди, считающие деньги средством - умны и расчётливы, но те, для кого их всегда мало - глупы и жадны. Сколько бы денег вы не имели, счастливы вы не будете никогда. Если всю жизнь посвятить заработку и соответственно деньгам, можно считать, что жизнь прожита зря. Любить жизнь такой какая она есть, вне зависимости от того присутствуют в ней деньги или нет, это истиное счастье для каждого человека. Конечно, без денег жить практически невозможно, но если иметь их вмеру и не считать их целью в жизни то и при небольшом количестве возможно прожить нашу сумасшедшую, и в то же время спокойную жизнь. Множество людей, ищущих счастье в жизни, и думающих что оно есть в деньгах - несчастны. Деньги - как средство существования для человека это очень полезная вещь. В каждом человеке, есть то, что заставляет нас сохранять гуманные качества. Полностью превращаться в жадных и ценичных заставляют нас большие количества денег. Бумажные ассигнации, так назывались они в давние времена, могут проявлять в нас разные качества: злобу, ненависть, сожаление, бессердечность, может быть даже понимание, но нужно держаться от денег на таком расстоянии, чтобы они не захватили наше сознание и характер.