Написать сочинение на тему ,,Моя страна-моя гордость"Большое!
Русский язык
Написать сочинение на тему ,,Моя страна-моя гордость"Большое!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Называю Россию своей родиной, потому что родился и живу здесь. Я очень люблю свою Родину. Здесь живут мои родственники, друзья и товарищи, которых я тоже люблю. Все жители моей Родины понимают русский язык, поэтому могут общаться без проблем. Россия — самое большое в мире государство. Оно омывается двумя океанами сразу. Я имею в виду Тихий и Северный Ледовитый океаны, а уж морей в России еще больше. На этих морях Россия имеет большой флот, а еще у нее огромные запасы природных богатств. Например, газа, нефти, золота и других. В Сибири и на Дальнем Востоке России сохранились большие лесные территории с дикой природой. Но, несмотря на огромные ресурсы, большая часть населения России живет небогато. Еще моя Родина — республика и федерация. А Москва - столица моей страны, она сама по населению больше, чем некоторые страны Европы. Россия - многонациональная страна, поэтому поделена на федеративные республики, автономные края и округа. В них живут почти две сотни разных народов, больших и малых. Это русские, татары, башкиры, чуваши, азербайджанцы, украинцы, евреи, чукчи и много других. Все они называются россиянами. Все они должны жить дружно, потому что у них одна страна. К сожалению, часто бывает по-другому. Но я надеюсь, что к тому времени, когда я вырасту, ссоры между народами в моей стране прекратятся.
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