Синтаксический разбор предложения : В опере прославлено мужество людей, преодолевших насилие и вероломство.

Гость: Гость:

Невосклицательное, повествовательное, двусоставное, распространенное, простое. Оно осложнено причастным оборотом. Преодолевших насилие и вероломство , причастный оборот. Подчеркивается волнистой линией. Подлежащее мужество, сказуемое прославлено, подчеркиваем одной и двумя чертами. Людей и в опере, дополнения, подчеркиваем пунктиром.