Синтаксический разбор предложения : В опере прославлено мужество людей, преодолевших насилие и вероломство.
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Синтаксический разбор предложения : В опере прославлено мужество людей, преодолевших насилие и вероломство.
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Невосклицательное, повествовательное, двусоставное, распространенное, простое. Оно осложнено причастным оборотом. Преодолевших насилие и вероломство , причастный оборот. Подчеркивается волнистой линией. Подлежащее мужество, сказуемое прославлено, подчеркиваем одной и двумя чертами. Людей и в опере, дополнения, подчеркиваем пунктиром.
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