Масса мешка с морковью 16 кг а со свеклой на 4 кг меньше Сколько всего килограммов о??ощей в этих двух мешках
Математика
Масса мешка с морковью 16 кг а со свеклой на 4 кг меньше Сколько всего килограммов о??ощей в этих двух мешках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-4=12 кг 16+12=28 ответ:28 килограм овощей в двух мешках
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