Масса мешка с морковью 16 кг а со свеклой на 4 кг меньше Сколько всего килограммов о??ощей в этих двух мешках

Математика

Масса мешка с морковью 16 кг а со свеклой на 4 кг меньше Сколько всего килограммов о??ощей в этих двух мешках

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